THY duyurdu! Ukrayna uçuşları için indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna uçuşları için yeni promosyon kampanyasının başladığını duyurdu. Kampanya kapsamında vergiler dahil gidiş-dönüş bilet fiyatları şöyle belirlendi:
İstanbul-Kiev 149 dolar, İstanbul-Odesa 159 dolar, İstanbul-Lviv 99 dolar, İstanbul-Harkiv 99 dolar, İstanbul-Zaporijya 99 dolar, İstanbul-Herson 99 dolar.
Kampanya dahilindeki koltukların sınırlı sayıda olduğu, biletlerin THY web sitesi, çağrı merkezi, satış ofisleri ve yetkili seyahat acentelerinden satın alınabildiği belirtildi.