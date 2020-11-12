Ziraat ‘Türkiye’nin en sevilen bankası’ oldu

ZİRAAT Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında üst üste 5'inci kez Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi. Bankadan yapılan açıklamada MediaCat ve İpsos iş birliğinde gerçekleştirilen araştırmada 2016'dan itibaren aynı başarının devam ettirildiğine vurgu yapıldı. Müşteri memnuniyetini faaliyetlerinin odağına koyarak tüm işlerini planladıklarını söyleyen Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şunları kaydetti: "5 yıl üst üste Türkiye'nin en sevilen bankası seçilmemiz, çalışmalarımızın müşterilerimizde karşılık bulduğunun somut bir göstergesi. Herkesin ve her kesimin bankası olma çabalarımızın ve köklü geçmişimizin bir sonucu olarak Türkiye'de en fazla müşteriye sahip ticari kuruluşlardan birisiyiz. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek süreçlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz." Kırbaş, dijital kanallarda, işlemlerin son derece hızlı, kolay ve düşük maliyetle gerçekleştirilebildiği imkânları müşterilerine sunduklarını aktardı.