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3.5 milyondan fazla kişi faydalanıyor! çalışma ödeneği alanlar dikkat! Ne zaman bitecek?

Salgının işçi ve işverenlerin ekonomisindeki negatif etkileri azaltmak için sağlanan çalışma ödeneği üzerinden yayınlanan yeni kararla belirli bir süre daha uzatılmıştı. 17 Kasım tarihinde sona ermesi öngörülen ödeneğin uzatılmasıyla beraber bu ödenekten faydalanan milyonlarca vatandaş konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam ediyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte konuya ilişkin yaşanan son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 13.11.2020 15:11 ABONE OL
3.5 milyondan fazla kişi faydalanıyor! Kısa çalışma ödeneği alanlar dikkat! Ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanan ödeneklerden biri de çalışma ödeneği olmuştu. Bu ödenek geçici yasa olarak yürürlüğe girerken 17 Kasım tarihinde sona ermesi öngörülürken alınan yeni karar doğrultusunda bir süre daha uzatılacağı duyuruldu. Bu kapsamda ödenekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin sona ereceği o tarihi merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam ediyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte konuya ilişkin yaşanan son gelişmeler…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANANLAR DİKKAT! NE ZAMAN SONA ERECEK?

3.5 Milyondan fazla vatandaşın faydalandığı kısa çalışma ödeneği 17 Kasım tarihinden itibaren yeniden uzatılmıştı. Salgın sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı ile işçi ve işverenler ekonomik anlamda bu ödeneklerle desteklenmeye devam ediyor…

3.5 milyondan fazla kişi faydalanıyor! Kısa çalışma ödeneği alanlar dikkat! Ne zaman bitecek?

17 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN UZATILDI!

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı.

3.5 milyondan fazla kişi faydalanıyor! Kısa çalışma ödeneği alanlar dikkat! Ne zaman bitecek?

ÖDEMELER NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.

3.5 milyondan fazla kişi faydalanıyor! Kısa çalışma ödeneği alanlar dikkat! Ne zaman bitecek?

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA!

"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.

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3.5 milyondan fazla kişi faydalanıyor! Kısa çalışma ödeneği alanlar dikkat! Ne zaman bitecek?
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