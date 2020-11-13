3.5 milyondan fazla kişi faydalanıyor! Kısa çalışma ödeneği alanlar dikkat! Ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanan ödeneklerden biri de kısa çalışma ödeneği olmuştu. Bu ödenek geçici yasa olarak yürürlüğe girerken 17 Kasım tarihinde sona ermesi öngörülürken alınan yeni karar doğrultusunda bir süre daha uzatılacağı duyuruldu. Bu kapsamda ödenekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin sona ereceği o tarihi merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam ediyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte konuya ilişkin yaşanan son gelişmeler…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANANLAR DİKKAT! NE ZAMAN SONA ERECEK?

3.5 Milyondan fazla vatandaşın faydalandığı kısa çalışma ödeneği 17 Kasım tarihinden itibaren yeniden uzatılmıştı. Salgın sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı ile işçi ve işverenler ekonomik anlamda bu ödeneklerle desteklenmeye devam ediyor…