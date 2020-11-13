7/24 para transferi dönemi

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), EFTHavale ayrımını kaldırıp 24 saat para transferi yapma imkânı getiren yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak için hazırlıkları tamamladı. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanan FAST Sistemi ile birlikte, para transferlerindeki havale, EFT ayrımı da ortadan kalkacak. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedefleniyor. FAST Sistemi'nin pilot uygulamasında 11 bankanın yer alması ve para transferinin de bin lira ile başlaması bekleniyor. FAST Sistemi ile birlikte, IBAN numarası olmadan, telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak 24 saat ödeme yapılabilecek. Bunu sağlayacak olan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunulacak. Bu sistemde, banka müşterisi cep telefonunu, TC kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-mail bilgilerini banka IBAN numarası ile bir defaya mahsus eşleştiriyor. O kişiye FAST sistemiyle para gönderecek kişi de istediği bankadan telefon numarasına ya da eposta adresine para gönderebiliyor.