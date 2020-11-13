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Altın fiyatları : 13 Kasım gram, , cumhuriyet, ata ve fiyatları ne kadar?

’dan gelen altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Başkan Erdoğan’ın geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasının ardından altın fiyatlarında çok ciddi bir düşüş başladı. Sabah saatlerinde 466 lira civarında bulunan altının gram fiyatı şu sıralar 467 lira civarında bulunuyor. Bu noktada, altının izleyeceği yolda yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 13 Kasım 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? İşte, 13 Kasım güncel , gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:48 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA: 13 Kasım gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haberi: Son günlerde döviz kurları ile birlikte, altın fiyatlarında da ciddi düşüş sürüyor. Koronavirüs kaynaklı olarak tarihin en yüksek seviyelerini gören altın fiyatları, geçtiğimiz gün çok ciddi bir düşüş eğilimine girdi. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, 'altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?' sorununun yanıtını araştırıyor. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 13 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Altın fiyatları SON DAKİKA: 13 Kasım gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.126,20
  • Satış: 3.158,30

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CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.102,00
  • Satış: 3.149,00

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Altın fiyatları SON DAKİKA: 13 Kasım gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 467,88
  • Satış: 467,91

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.522,10
  • Satış: 1.543,80

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA: 13 Kasım gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 761,10
  • Satış: 771,90

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA: 13 Kasım gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

  • Alış: 2.991,58
  • Satış: 3.052,62

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA: 13 Kasım gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 423,89
  • Satış: 440,28

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları SON DAKİKA: 13 Kasım gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatları SON DAKİKA: 13 Kasım gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatları SON DAKİKA: 13 Kasım gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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