Altın fiyatları SON DAKİKA: 13 Kasım gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberi: Son günlerde döviz kurları ile birlikte, altın fiyatlarında da ciddi düşüş sürüyor. Koronavirüs kaynaklı olarak tarihin en yüksek seviyelerini gören altın fiyatları, geçtiğimiz gün çok ciddi bir düşüş eğilimine girdi. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, 'altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?' sorununun yanıtını araştırıyor. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 13 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.