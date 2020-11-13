Bölgenin ilk çelik köprüsü 2022'ye hazırlanıyor

Bitlis-Diyarbakır yolunun 40'ncı kilometresinde önceki yıllarda ihale edilen ve 12 ayak üzerine inşa edilecek çelik köprünün 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor. İtme-Sürme tekniği kullanılan köprünün inşaatında 80 personel görev yapıyor. Yaklaşık 900 metre uzunluğundaki köprünün parçaları oluşturulan atölyede kaynaklanarak, belirli dönemlerde de ayaklar üzerine oturtuluyor.

Bölgede böyle bir köprünün olmadığını belirten Şantiye Şefi Ömer Gökhan Karaman, hedeflerinin belirlenen tarihte köprüyü tamamlamak olduğunu söyledi. Karaman gazetecilere yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Projemiz 900 metre uzunluğundan oluşan çelikten viyadük köprüsüdür. Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunan heyelanlı bölgeyi geçmek için tamamen çelik yapıdan oluşan bir köprüdür. Bölgede eşi ve benzeri olmayan, Türkiye'deki nadir köprülerden biri olacak. Şu an bulunduğumuz bölge karayolu üzerinden geçişi zor olan heyelanlı bir bölgedir. Yapılacak bu çelik köprü bölge için önemli bir köprü olacaktır. Köprümüz 12 ayaktan oluşuyor. Bacak açıklıkları ise 80 metreye yakındır. En yüksek köprü ayağımız ise 54 metredir. Bu açıklığı geçebilmek için tamamen buraya özel bir teknik kullanılıyor. İtme-sürme tekniği ile kaynak edilen köprü ayakların üzerine doğru kaydırılarak ilerliyor. Şu anda 80 personelimizle köprü inşaatımız devam ediyor. Proje 2022'de tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalarımızı ara vermeden yapıyoruz. Hedeflenen zamanda köprüyü bitireceğiz."