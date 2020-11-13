Devlet teşvikleriyle göç tersine döndü: 83 iş işyerinde 6 bin kişi çalışıyor

Teşvik uygulamasıyla yatırımcının tercih ettiği Midyat, devletin sağladığı ilave desteklerle tekstil üssü olma yolunda ilerliyor. Son bir kaç yıl içerisinde Midyat'ta tam teşekkülü fabrika ve atölyelerin içerisinde olduğu 83 tekstil ürünleri üretim tesisi açıldı. Buralarda Midyat ve köylerinden yaklaşık 6 bin kişi istihdam ediliyor.



Teşvik uygulamasıyla arsa tahsisi, makine desteği, sigorta primi, enerji ve vergi indirimi sayesinde tekstil yatırımcısının yönünü çevirdiği Midyat, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ve Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) sağladığı ilave destekle tekstil üssü olma yolunda ilerliyor.



Mahalle aralarında son dönemde açılan ve yaklaşık 6 bin kişinin istihdam edildiği tekstil atölyelerinin uygun koşullarda üretim yapması için Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediye Başkanlığı ve Mardin Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu Midyat Tekstil OSB kurulması için çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda kurulması planlanan Midyat Tekstil OSB'nin faaliyete geçmesiyle şuan 6 bin kişinin istihdam edildiği bu sektörde bu sayının 20 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.



Midyat Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Midyat İlçe Müdürü Abdurrahim Güneş ve beraberindeki heyet, istihdam sağlayan tekstil firmalarını yeni teşvikler, bilgilendirme ve rehberlik programı kapsamında yerinde ziyaret ediyor. SGK Müdürü Güneş tarafından Denim Tekstil Fabrikası sahibi Abdulbaki Akkurt'a yapılan ziyarette sigortalı çalıştıran işverenlerle diğer sigortalılara sağlanan teşvikler ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili diğer mevzuat hükümleri hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Bilgilendirmenin ardından SGK Müdürü Güneş, üretim alanlarını gezerek bilgi aldı.

Mehmet İŞ/SABAH