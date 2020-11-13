Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında en önemli etken son 6 aylık enflasyon rakamları oluyor. Yapılacak zam miktarında ise enflasyon rakamları belirleyici etkili etken oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda en düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.