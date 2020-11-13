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Ocak zammı ile ilgili haberi: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye’de milyonlarca Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberlerini yakından takip ediyor. Emekli maaşlarına her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki zam yapılıyor. Yapılacak zamlarda ise son 6 ayın enflasyon verileri belirleyici etken oluyor. 2021 Ocak zammı için şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Bu bilgilerin ışığında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 4.61 olarak belirlendi. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 13.11.2020 14:29 ABONE OL
Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili haberlerini yakından takip ediyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında en önemli etken son 6 aylık enflasyon rakamları oluyor. Yapılacak zam miktarında ise enflasyon rakamları belirleyici etkili etken oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda en düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

Peki, SSK ve BAĞKUR emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

MAAŞLARA 286 TL ZAM GELECEK

Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelecek. En yüksek maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

ESNAFLARA EN AZ 1971 TL MAAŞ

En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

530 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.

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Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
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