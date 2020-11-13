Kadın girişimcilere Türk Telekom desteği

TÜRKTelekom'un, "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesi kapsamında dijital pazarlama alanında kendini geliştiren girişimci kadınlarla çevrimiçi kermes etkinliği düzenlendi. Toplumsal sorumluluk yaklaşımıyla yalnızca merkeze değil, herkese hizmet anlayışıyla çalışan Türk Telekom'un TOBB, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata geçirdiği projeye kapsamında düzenlediği kermeste 18 yaşını doldurmuş, "Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay" projesi ile dijital pazarlama eğitimi almış, ürün tanıtımı ve ürününün satışını yaptığı açık bir hesabı olan, el yapımı ürünlerini satan kadın girişimciler Habitat Derneği'nin Youtube kanalında buluştu. Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek, ekonomiye katılımını teşvik etmek üzere hayata geçirilen kermese başvuru ve mülakat süreçleri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Çevrimiçi düzenlenen mülâkat aşaması ile belirlenen 10 kadın girişimci, kermese katılmaya hak kazandı. Kermeste; tasarladığı aksesuarları diğer kadınlarla birlikte üreterek onların da gelir elde etmesini sağlayan girişimci kadından, tasarladığı ve imal ettiği keçeleri Yeni Zelanda'ya kadar satan girişimci kadına kadar 10 farklı katılımcı; deri çanta, ekoratif eşya ile amigurumi örgü ürünlerini sergiledi.