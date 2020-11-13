Moda trendleri yapay zekâ ile yakalanacak

MODA trendlerini ve sosyal medyadaki paylaşımları yapay zeka ile tarayarak yakalayan T-Fashion girişimi 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı. Mehmet Ali Peker, Furkan Kırılı ve Yiğit Elmas tarafından kurulan, moda ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren kurumlara yapay zeka tabanlı moda trend tahminleri sunan T-Fashion, 2018 yılında yapay zeka tabanlı projeyle Dene-Yap atölyelerine katılmıştı. Girişim 2 yıl sonra 2 milyon dolar değerleme ile tohum öncesi yatırım almayı başardı. T-Fashion, her kurumun müşterileri için doğru ürünleri zamanında üretmesini sağlıyor. Hedef kitle, yaş, renk ve model seçimlerinde tahminlerin daha isabetli olmasını sağlıyor. Tahminleri kurumun ihtiyaçlarına göre yönlendiren T-Fashion, konum bazlı tahminlemeler yaparak, renk, model seçimlerinde yapay zeka tabanlı çözüm sunuyor. T-Fashion, firmaların hedef kitlelerine yönelik sunduğu öngörülerle tekstil ve moda firmalarının doğru ürünü, doğru zamanda, doğru miktarda üretmesine yardımcı oluyor. Böylece firmalar stok fazlası ürünlerden kaçınırken satış oranlarını artırıyor.