Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Elon Musk'tan çok tartışılacak 'corona' sözleri! "Aynı makine, aynı test, aynı hemşire..."

: 'tan çok tartışılacak 'corona' sözleri! "Aynı makine, aynı test, aynı hemşire..."

SpaceX kurucusu 'tan yine çok tartışılacak bir açıklama geldi. Gelen haberine göre; Elon Musk aynı gün içinde 4 farklı testi yaptırdığını ve testlerin ikisinin negatif, ikisinin pozitif çıktığını söyledi. Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son derece düzmece bir şeyler oluyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 13:19 ABONE OL
Son dakika: Elon Musk'tan çok tartışılacak 'corona' sözleri! Aynı makine, aynı test, aynı hemşire...

haberi... Tesla ve SpaceX'in kurucusu , salgınına hakkında yaptığı açıklamayla yine dünyanın gündemine oturdu. Musk aynı gün içinde 4 kez yaptırdığını, sonuçlardan ikisinin negatif, ikisinin ise pozitif çıktığını duyurdu.

Son dakika: Elon Musk'tan çok tartışılacak 'corona' sözleri! Aynı makine, aynı test, aynı hemşire...

"AYNI MAKİNE, AYNI TEST, AYNI HEMŞİRE..."

Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada Musk, "Son derece düzmece bir şeyler oluyor. Bugün koronavirüs için dört kez test edildim. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Elon Musk'tan çok tartışılacak 'corona' sözleri! Aynı makine, aynı test, aynı hemşire...

'KARANTİNA UYGULAMALARI HATA' DEMİŞTİ

, daha önce başka bir açıklamasında, geniş kapsamlı karantina uygulamalarının ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu iddia etmiş, "Salgın insanları mantıksız hale getirdi" diye konuşmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Elon Musk'tan çok tartışılacak 'corona' sözleri! "Aynı makine, aynı test, aynı hemşire..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA