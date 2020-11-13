Son dakika: Elon Musk'tan çok tartışılacak 'corona' sözleri! "Aynı makine, aynı test, aynı hemşire..."

Son dakika haberi... Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, corona virüs salgınına hakkında yaptığı açıklamayla yine dünyanın gündemine oturdu. Musk aynı gün içinde 4 kez corona virüs testi yaptırdığını, sonuçlardan ikisinin negatif, ikisinin ise pozitif çıktığını duyurdu.
"AYNI MAKİNE, AYNI TEST, AYNI HEMŞİRE..."
Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada Musk, "Son derece düzmece bir şeyler oluyor. Bugün koronavirüs için dört kez test edildim. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire." ifadelerini kullandı.
'KARANTİNA UYGULAMALARI HATA' DEMİŞTİ
Elon Musk, daha önce başka bir açıklamasında, geniş kapsamlı karantina uygulamalarının ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu iddia etmiş, "Salgın insanları mantıksız hale getirdi" diye konuşmuştu.