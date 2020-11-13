Son dakika: Elon Musk'tan çok tartışılacak 'corona' sözleri! "Aynı makine, aynı test, aynı hemşire..."

"AYNI MAKİNE, AYNI TEST, AYNI HEMŞİRE..."

Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada Musk, "Son derece düzmece bir şeyler oluyor. Bugün koronavirüs için dört kez test edildim. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire." ifadelerini kullandı.