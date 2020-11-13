THY’den 65 yaş ve üstü yolculara ilave haklar

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını sebebiyle bazı illerde 65 yaş üstü vatandaşlara yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine bazı yeni haklar tanıdı.



Kısıtlama getirilen şehirlerde varış ve çıkışlı bileti olan ve seyahatlerini gerçekleştiremeyecek 65 yaş üzeri yolcular 10 Kasım 2020 ve öncesinde biletlemesi yapılmış ve 10 Kasım 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında THY ve AnadoluJet seferleri için bilet iadesi yapabilecek. Bu kapsamda hiç kullanılmamış biletler ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılabilecek.

İŞTE ŞARTLAR



-Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı 65 yaş ve üzeri yolcuların iade işlemleri aşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır.



-Hiç kullanılmamış bilet: Ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılır. Interline uçuşlar kapsam dahilindedir.



-Kullanılmış bilet: Involuntary (istek dışı) kapsamında iade yapılır. Interline uçuşlar kapsam dahilindedir.



-İade işlemlerinizi Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler aracılığıyla yapabilirsiniz.



-İade işlemi, yolcunun doğum tarihini gösterir belge ya da bilgi temini ile yapılacaktır. Bilet ya da PNR üzerinde doğum tarihinizin bilgisi bulunmuyorsa, doğum tarihinizi gösterir belgeyi ibraz etmeniz gerekecektir.



-İade hakkı bulunmayan promosyonel biletler ve Mil ile düzenlenen biletler kapsam dahilindedir.



-Grup rezervasyonlarında 65 yaş üzeri ve yolcuların iade işlemleri mevcut kurallar kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır.



INTERLİNE UÇUŞ NEDİR ?



Biletini Türk Hava Yolları'ndan satın aldığınız ve seyahatin bir bölümünü ya da tamamını başka bir havayolu firmasıyla gerçekleştireceğiniz uçuş anlamına geliyor.