Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞKUR Emekli Ocak ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli gözünü Ocak ayında yapılacak zam miktarına çevirdi. Bilindiği üzere emekliler maaşlarına her yıl 2 zam 2 de ikramiye alıyor. Yapılan zamlarda ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Ocak ayına kadarki süreçte son 6 aylık enflasyon verileri emekli maaşında belirleyici etken olacak. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyon verisi ise konuyla ilgili tahminleri ortaya çıkardı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte son dakika emekli zam haberleri…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.