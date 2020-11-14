Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Google’a 196.7 milyon TL ceza

’a 196.7 milyon TL ceza

Giriş Tarihi: 14.11.2020 ABONE OL
Google’a 196.7 milyon TL ceza
REKABET Kurulu Google'a 196 milyon 708 bin lira idari para cezası verilmesine hükmetti. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma bir süredir devam ediyordu. Soruşturmayı tamamlayan Rekabet Kurulu, 12 Kasım kararıyla Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle kanunu ihlal ettiği" sonucuna ulaştı.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Google’a 196.7 milyon TL ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA