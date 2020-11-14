Google’a 196.7 milyon TL ceza

REKABET Kurulu Google'a 196 milyon 708 bin lira idari para cezası verilmesine hükmetti. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma bir süredir devam ediyordu. Soruşturmayı tamamlayan Rekabet Kurulu, 12 Kasım kararıyla Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle kanunu ihlal ettiği" sonucuna ulaştı.