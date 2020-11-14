İhracatçılara yeni finansman

TÜRK Eximbank, ihracatçılara yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Finansman, uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi" dedi. Kredinin toplam maliyetinin, en yüksek tutarla katılan bankalar için euro diliminde 6 aylık Euribor + yüzde 2.50 ve ABD doları diliminde 6 aylık Libor + yüzde 2.75 olduğuna dikkati çeken Pekcan, krediye Avrupa, Uzakdoğu, Körfez Bölgesi ve Türkiye dahil geniş bir coğrafyadan 23 bankanın katıldığına işaret etti. Pekcan, "Eximbank, yıl sonuna kadar uluslararası piyasalardan yaklaşık 350 milyon dolar daha ilave kaynak sağlayacak" diye konuştu.