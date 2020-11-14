Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz’e gidiyor

MersinTaşucu Limanı'ndan İstanbul'a gelen Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, dün İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan doğalgaz ve petrol aramaları için Karadeniz'e uğurlandı. Haydarpaşa'da söküm işlemi tamamlanıp törenle uğurlanan gemiye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerken Kıyı Emniyeti gemileri de fıskiyeden su sıkma gösterisiyle eşlik etti. Gösteriyi izleyenler, gemi mürettebatına alkışlarla destek verdi.Uğurlama törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk sondajına 2021'in ilk aylarında başlayacak. Söz verdiğimiz gibi gazı 2023'te milletimizin kullanımına sunmak için üretime ilişkin bütün plan ve çalışmalarımızı hazırladık" dedi. Filyos Limanı'ndaki bakım çalışmalarının ardından Fatih'in Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başlayacağını bildiren Dönmez, bu limandan 29 Mayıs'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin de Karadeniz'e uğurlandığını ve bir ay gibi kısa bir sürede 320 milyar metreküplük gaz rezervine ulaştığını hatırlattı.Enerji Bakanı Dönmez, Fatih'in Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını ve bu kuyuda şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indiğini açıkladı. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin de aynı hedeflerle faaliyetlerini gerçekleştireceğini kaydeden Fatih Dönmez, şöyle devam etti: "Bu yılın başında envanterimize kattığımız Kanuni, bu yılın mart ayının ortalarında Taşucu Limanı'na ulaştı. Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk sondajına ise önümüzdeki yılın ilk aylarında başlayacak. Böylece hem Fatih hem de Kanuni gemilerimiz milletimizin geleceği için Karadeniz'de matkabı birlikte döndürecek. Sondaj gemilerimiz her geçen gün derinlere doğru indikçe, Türkiye daha da yükselecek inşallah."TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını da aralıksız sürdürdüğüne dikkat çeken Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Kimse Akdeniz'de durduğumuzu, duraksadığımızı sanmasın. Yavuz, Selçuklu-1 kuyusundaki sondajını 6 bin metrede tamamladı. Bölgede yaptığımız çalışmalardan ümit verici sonuçlar aldık. İnşallah bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak. Yavuz'un şu anda, Taşucu Limanı'nda Akdeniz'deki bir sonraki sondajı için kuyu öncesi bakım çalışmaları devam ediyor" bilgisini paylaştı.