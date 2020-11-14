Para transferi 2 saniyede tamamlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), pilot uygulamasına başlayacağı Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'yle uçtan uca bir para transferi işleminin ortalama süresi 2-3 saniye olacak. En fazla 25 saniye içerisinde tamamlanmayan işlemler iptal edilecek. FAST Sistemi'nin kullanımının yaygınlaşması stratejisi doğrultusunda TCMB tarafından bankalardan mesaj ücreti alınmayacak. Yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. Zaman içinde 1.000 TL'lik işlem üst limitinin artırılması değerlendirilecek. FAST sisteminde alıcı ve gönderene bildirim zorunluluğu söz konusu. Sistem, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınacak.