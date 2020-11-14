ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! 14 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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HAREKETLİLİĞİ! 14 Kasım bugün , yarım, tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan gelen hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlarla birlikte sarı metale yönelmeye devam ediyor. Son zamanlarda ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlense de fiyatının 500 TL’nin altına düşmesi de piyasaları hareketlendirdi. Öte yandan bu yatırım aracının önümüzdeki günlerde izleyeceği seyir merak ediliyor. Peki ? 14 Kasım bugün , yarım, tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Giriş Tarihi: 14.11.2020 18:48 Son Güncelleme: 14.11.2020 18:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 14 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

gelişmeleri vatandaşların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte hediye ve yatırım amaçlı alınan altının canlı ve güncel rakamları merak ediliyor. Ağustos ayında zirveyi gören altının gram fiyatı son günlerde düşüşe geçse de vatandaşlar kuyumculara gitmeden alım ve satım yapmıyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen ? 14 Kasım bugün , yarım, tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika güncel ve canlı rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 14 KASIM 2020 TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın altıncı gününde güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri yakın mercekten takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı epey artış gösterdi. Haberimizde, 14 Kasım canlı ve güncel altın fiyatları son durum bilgisine ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 14 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

Alış: 3.124,4000

Satış: 3.149,4000

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

Alış: 3.002,7900

Satış: 3.062,0900

CANLI TAM ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALIŞ: 423,6100

SATIŞ: 440,0000

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 14 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

Alış: 1.521,3000

Satış: 1.540,6000

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.117,0000

Satış: 3.164,0000

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 14 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

Alış: 466,22

Satış: 466,33

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

Alış: 756,60

Satış: 767,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! 14 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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