ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ! 14 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte hediye ve yatırım amaçlı alınan altının canlı ve güncel rakamları merak ediliyor. Ağustos ayında zirveyi gören altının gram fiyatı son günlerde düşüşe geçse de vatandaşlar kuyumculara gitmeden alım ve satım yapmıyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen altın fiyatları ne kadar? 14 Kasım bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika güncel ve canlı rakamlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 14 KASIM 2020 TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın altıncı gününde güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri yakın mercekten takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı epey artış gösterdi. Haberimizde, 14 Kasım canlı ve güncel altın fiyatları son durum bilgisine ulaşabilirsiniz.