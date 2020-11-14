Trendyol evde kargo bekleme dönemini sona erdiriyor

TRENDYOL yeni kargo modeline geçti. Şirket yeni teslimat modelinde normal kargo hizmetine ek olarak anlaşmalı olduğu noktalarla çok geniş bir teslimat ağını müşterilerinin seçimine sundu. Ayrıca Trendyol müşterileri, siparişlerini yerli girişimciler tarafından tasarlanan kargo otomatlarından da 7/24 teslim alabilecek. Farklı teslimat noktaları ile seçim esnekliğinden faydalanmak isteyenler, siparişlerinde dilediği teslimat noktasından birini seçecek. Yeni teslimat modeline ilişkin konuşan Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, "Yeni teslimat modelimiz ile müşterilerimize normal kargo hizmetine ek olarak paketlerini istedikleri saatte, istedikleri yerden teslim alma esnekliği sunuyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz" dedi.