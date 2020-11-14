Ziraat Katılım’dan ekonomiye 54.4 milyar liralık kaynak

ZİRAAT Katılım'ın 2020 yılının ilk 9 ayında Türkiye Ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 54.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Nakdi finansman desteklerini yıllık bazda yüzde 64 artışla 39 milyar TL'ye çıkaran Ziraat Katılım, katılım finans sektörü içerisindeki pazar payını yüzde 16.5'e yükseltti. Ziraat Katılım konsolide aktif büyüklüğünü 2019 yılı sonuna göre yüzde 49 artışla 54.2 milyar TL seviyesine çıkardı. Toplanan fon büyüklüğü 2019 yılsonuna göre yüzde 67 artışla 42.4 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2020 üçüncü çeyrek sonunda biri yurtdışında olmak üzere 104 şubeye ulaştı. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, ilk yurtdışı şubesini Sudan'da açtıklarını söyledi.