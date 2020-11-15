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Haberler Ekonomi Haberleri 15 Kasım 2020 Pazar canlı takip: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

15 Kasım 2020 Pazar canlı takip: bugün ne kadar oldu? , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberleri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Kasım ayının ortasında ekonominin en önemli konularından bir tanesi yine sarı metal oluyor. Özellikle corona virüsü nedeniyle iniş ve çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken canlı rakamlar ile alış ve satış fiyatları da tam bu noktada önem kazanıyor. Bu bağlamda; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım Pazar , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 15.11.2020 07:05 Son Güncelleme: 15.11.2020 07:05 ABONE OL
15 Kasım Pazar canlı takip: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte hem kişisel ihtiyaçlar hem de yatırım aracı olarak görülen haberleri araştırılmaya başlandı. Ani değişen grafiği nedeniyle canlı ve güncel rakamlar tam bu noktada önem kazanırken günün her saati araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle direkt olarak etkilenen altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım Pazar , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 15 KASIM 2020 PAZAR

Altın fiyatları son dakika haberleri sabah saatlerinden itibaren günün en önemli konusu olmaya devam ediyor. Bu yönde geniş çaplı araştırmalar yapılırken vatandaşların ana gündem maddesi haline geliyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

15 Kasım Pazar canlı takip: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,61

SATIŞ: 440,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.124,40

SATIŞ: 3.149,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.117,00

SATIŞ: 3.164,00

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15 Kasım Pazar canlı takip: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.002,79

SATIŞ: 3.062,09

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.521,30

SATIŞ: 1.540,60

15 Kasım Pazar canlı takip: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,60

SATIŞ: 771,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 466,22

SATIŞ: 466,33

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15 Kasım 2020 Pazar canlı takip: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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