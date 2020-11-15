15 Kasım 2020 Pazar canlı takip: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte hem kişisel ihtiyaçlar hem de yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Ani değişen grafiği nedeniyle canlı ve güncel rakamlar tam bu noktada önem kazanırken günün her saati araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle direkt olarak etkilenen altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 15 KASIM 2020 PAZAR

Altın fiyatları son dakika haberleri sabah saatlerinden itibaren günün en önemli konusu olmaya devam ediyor. Bu yönde geniş çaplı araştırmalar yapılırken vatandaşların ana gündem maddesi haline geliyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.