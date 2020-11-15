ASELSAN’dan ihracat rekoru

ASELSAN, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediği bu dönemde yeni bir ihracat rekoruna imza attı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "2020 içinde 6 yeni ülkeyle daha gerçekleştirdiğimiz yurtdışı satışlarımızla kullanıcımız olan ülke sayısını toplamda 70'e yükseltmiş bulunmaktayız" diye konuştu.ASELSAN'ın yeni satışlara ilaveten rekor seviyede 327 milyon dolar döviz tahsilatı sağladığını, yıl sonuna kadar 90 milyon dolar ilave döviz tahsilatı beklediğini belirten Görgün, "2020 yılının son çeyreğinde olduğumuz bu günlerde, bir önceki yıl yakaladığımız yeni yurtdışı satış rekorumuzu, devam eden pandemiye rağmen bu yıl açık ara yeniden kırıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz" dedi.