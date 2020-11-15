Son dakika haberi: Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili haberler... SSK ve BAĞKUR Emekli Ocak ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

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haberi: Ocak maaş zammı ile ilgili ... SSK ve BAĞKUR Emekli Ocak ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktada maaşlara yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon rakamları olacak. Son 6 aylık enflasyon verilerinin baz alındı zamlar için şu ana kadar 4 aylık enflasyon açıklandı. Bu bilgilerin ışığında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 4.61 olarak belirlendi. Peki, emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 15.11.2020 07:14 Son Güncelleme: 15.11.2020 07:14 ABONE OL
Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞKUR Emekli Ocak ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca gözünü Ocak ayında yapılacak zam miktarına çevirdi. Bilindiği üzere emekliler maaşlarına her yıl 2 zam 2 de ikramiye alıyor. Yapılan zamlarda ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Ocak ayına kadarki süreçte son 6 aylık enflasyon verileri emekli maaşında belirleyici etken olacak. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyon verisi ise konuyla ilgili tahminleri ortaya çıkardı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte emekli zam haberleri…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞKUR Emekli Ocak ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

Peki, SSK ve BAĞKUR emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞKUR Emekli Ocak ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

MAAŞLARA 286 TL ZAM GELECEK

Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelecek. En yüksek maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.

Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞKUR Emekli Ocak ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

ESNAFLARA EN AZ 1971 TL MAAŞ

En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.

Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞKUR Emekli Ocak ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

30 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.

Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞKUR Emekli Ocak ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.

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Son dakika haberi: Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili haberler... SSK ve BAĞKUR Emekli Ocak ayı maaş zamları ne kadar, kaç para olacak?
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