2020 Vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler Resmi Gazetede! Borç yapılandırma kanunu ile vergi affı var mı, faizler silinecek mi?

Vergi yapılandırma başvuruları için meraklı bekleyiş sürerken meclisten onay alan kanunun Resmi gazetede yayınlanması için binlerce vatandaş geri sayıma başladı. Gelen bilgiye göre; yapılandırmanın kapsamında başvuruların yıl sonuna kadar alınacak olması öngörülürken 31 Ağustos tarihinin ise yapılandırma için milat olarak kabul edileceği bildirildi. Peki, Vergi affı var mı, faizler silinecek mi? Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK? VERGİ AFFI ÇIKTI MI, FAİZLER SİLİNECEK Mİ?

Binlerce borçlunun yüzünü güldürecek olan vergi borcu yapılandırma kanunu TBMM'den gelen son dakika haberi ile onay aldı. Meclis'te konuyla ilgili mesailer sürerken vatandaşlar başvuruların alınacağı tarihi merak ediyor. Öte yandan yapılandırmanın kapsamında yer alan borçların; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları olduğu ifade edildi…