İlk kazma vuruluyor! Dev proje için start verildi

ACEMLER KAVŞAĞI



Acemler Kavşağı'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi şehrin iki yakasını birleştiren bir tarzı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Acemler şehrin kalbi, doğu ile batı yakasını birleştiren önemli bir aks. Dolayısıyla biz bu noktada öncelikle bir lupa sinyalizasyon uygulaması gerçekleştirdik ve bir lupu genişlettik. Şimdi Hayran Caddesi'ni genişletilip buraya katılması var, Mudanya'dan gelen viyadüğün birleştirilmesi konusu var. Birinci etabı bitti. İkinci etabı bitirilecek. Hayran Caddesi ile bağlantı konusunda köprü çalışması yapılıyor. Şuanda imalatı devam ediyor. Hemen yan tarafından kamulaştırma yapıldı. Hayran caddesini genişleterek ve diğer aksıda tamamlayarak bu çalışmayı tamamlamış olacağız. Tabii bu arada yolları genişletme çalışmaları var. Ankara-İzmir, İzmir-Ankara istikametlerinde yollarda genişletme çalışmaları var. Sanıyorum 2021 sonunda bu çalışmaların tamamını bitiririz diye düşünüyorum. Acemler'de Mezarlıklar Müdürlüğü'nün orada genişletme çalışmamız olduğu gibi buranın ilerisinde özel mülkiyetlerin olduğu alanda da genişletme çalışmamız olacak" dedi.