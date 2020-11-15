İnşaat betonuna koruyucu kalkan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni yapılacak inşaatlardaki beton kalitesinin daha aktif kontrolünü sağlamak amacıyla yeni bir uygulamaya geçiyor. Yapı denetimi kapsamında Elektronik Beton İzleme Sistemi'ni (EBİS) daha önce devreye alan bakanlık şimdi ise, beton numunelerinin şantiye sahasında özel oluşturulacak saklama alanındaki muhafaza kutularında tutulmasını zorunlu kıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ayrıca beton kırım cihazı, sıcaklık ve bağıl nem ölçüm sensörleri EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluşa ait olup bu cihazlar laboratuvarın iş yoğunluğu ile orantılı olarak belirlenen adette olmak üzere laboratuvarların kullanımı için ücretsiz olarak teslim edilecek. Beton mikserleri ile ilgili yükümlülük 30 Kasım 2020 tarihi itibarıyla devreye alınacak.Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, "Biz şantiyede taze betonu küplere alıyoruz. Bunların standartlara göre şantiye şartlarında 18-22 derecede saklanması gerekiyor. Ama bazen saklayamıyorlar. Saklamayan müteahhitler ya da laboratuvar firmaları artık cezalandırılacak. Hazır betonun içinde hangi malzemeler var onları da kayıt altına alacağız" dedi.