Mobil uygulama hazırlamak kolay

Kitap okumadığı için eleştirilen yeni nesile ulaşmak için sahip olduğumuz içeriği mobil uygulamaya kolayca dönüştürmek mümkün. Üstelik pandemi döneminde artan online ve dijital eğitim aracı ihtiyacını karşılayacak platform ihtiyacı arttı. Yazılım bilgisine ve uzmanlığa gerek duymadan basılı kitap ve içerikleri interaktif oyunlarla mobil uygulamaya dönüştürmek için tasarlanan BoBu platformu pandemi döneminde yoğun ilgi gördü.BoBu kurucu ortağı İzzet Boğazlıyanlıoğlu, şunları anlattı: "Üçü Türkiye'den, biri eğitim kurumu, biri yayınevi olmak üzere Türkiye'den iki firma ile de yakın zamanda çalışmaya başlayacağız. Uluslararası firmaların yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri, Litvanya ve İtalya'dan da müşterilerimiz var. Workup Girişimcilik Programı'nın da desteğiyle müşterilerimiz artmaya devam ediyor. Aylık olarak 100'e yakın çocuk kitabı ve dergisinin dijital, mobil, interaktif, animasyonlu, sesli, oyunlu versiyonu BoBu ile üretiliyor. BoBu bir nevi dijitale göç etmek isteyen içerik sahiplerinin standart ulaşım aracı haline geliyor. Her ay binlerce sayfa statik içerik BoBu ile dijital deneyime dönüştürülüyor. Bu sayede, yüzlerce yıldır çocuklara içerik üreten yayıncılık gibi kadim bir sektör varlığını, gücünü ve zenginliğini dijital ekranlara aktarabiliyor."BoBu'nun kodlama gerektirmeyen bir yazılım platformu olduğunu belirten Boğazlıyanlıoğlu, grafik tasarımcı, çizer, editör hatta öğretmenlerin dahi 1 hafta gibi kısa bir sürede BoBu'yu öğrenebildiğini ekledi.Kovid-19 salgını döneminde eğitim ve iş dünyasından kullanıcılarının arttığını söyleyen Boğazlıyanlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Pandemi zaten var olan bir gerçeği gündeme taşıdı. Evet, şu an çocuklar mobil cihazlarda veya bilgisayarlarda daha çok vakit geçiriyor ancak, pandemi öncesinde dahi bir çocuğun mobil bir ekranda geçirdiği süre ortalama olarak günlük yaklaşık 2.5 saatti. Çok az kişi 'Peki çocuklarımız bu 2.5 saat boyunca neyi tüketiyor?' sorusuna cevap arıyordu. Örneğin halen basılı çocuk kitap ve dergilerinin sadece yüzde 1'ine mobil cihazlardan erişilebiliyor."