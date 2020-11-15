SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI HAREKETLİLİĞİ: 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da altın fiyatları son dakika gelişmeleri en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Özellikle son günlerde ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen altının gram fiyatı alış 466 TL iken satış 466 TL'den işlem görüyor. Corona virüs salgını sebebiyle değişiklik gösteren Altın fiyatları ne kadar? 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 15 KASIM 2020 22 AYAR BİLEZİK, TAM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği haftanın yedinci gününde vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında yer buluyor. Sabah saatleri itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı epey artış gösterdi. Haberimizde, altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar bilgisine ulaşabilirsiniz.