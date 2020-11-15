SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI HAREKETLİLİĞİ: 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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HAREKETLİLİĞİ: 15 Kasım Bugün , tam, yarım, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Hafta sonunda hediye ve yatırım amaçlı sarı metale yönelen vatandaşlar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Ağustos ayında tırmanışa geçen altının gram fiyatı en son 500 TL’nin altına düşerek piyasaları hareketlendirdi. Uzun vadeli yatırım eksenli alınan altının kasım ayının sonuna doğru izleyeceği gidişat merak ediliyor. Peki ? 15 Kasım Bugün , tam, yarım, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 15.11.2020 19:35 Son Güncelleme: 15.11.2020 19:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da gelişmeleri en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Özellikle son günlerde ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen altının gram fiyatı alış 466 TL iken satış 466 TL'den işlem görüyor. Corona virüs salgını sebebiyle değişiklik gösteren ? 15 Kasım Bugün , tam, yarım, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 15 KASIM 2020 22 AYAR BİLEZİK, TAM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

hareketliliği haftanın yedinci gününde vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında yer buluyor. Sabah saatleri itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arayanların sayısı epey artış gösterdi. Haberimizde, altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar bilgisine ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,6100

SATIŞ: 440,0000

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

Alış: 1.521,3000

Satış: 1.540,6000

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

Alış: 3.124,4000

Satış: 3.149,4000

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

Alış: 3.002,7900

Satış: 3.062,0900

CANLI TAM ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.117,0000

Satış: 3.164,0000

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar? 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

Alış: 466,22

Satış: 466,33

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

Alış: 756,60

Satış: 767,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI HAREKETLİLİĞİ: 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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