Temeli yarın atılıyor! Kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak...

YILDA 614 MİLYON LİRA TASARRUF

Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresi bir saat kısalarak 2 saat 15 dakikadan, 1 saat 15 dakikaya düşecek.

Yol sayesinde, zamandan yıllık 472 milyon ve akaryakıttan 142 milyon olmak üzere toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek.

İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyol projesinin, Aydın-Denizli Otoyolu kesimi ve sonraki etaplarda yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla, İzmir-Antalya arasındaki 6-7 saat süren mevcut 580 kilometrelik seyahat, 440 kilometre otoyol ile 3-3,5 saate inecek ve iki büyük turizm kenti birbirine bağlanmış olacak.