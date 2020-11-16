Fatih ve Kanuni Karadeniz'de birçok ilke imza atacak: Yeni fetihlere hazırlanıyorlar!

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Tuna-1 lokasyonundaki doğal gaz keşfi, Türkiye'nin son birkaç yıldır denizlerde yoğun şekilde yürüttüğü sismik arama ve sondaj faaliyetlerinin ilk somut meyvesi oldu.

Türkiye Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Tuna-1 lokasyonunda bu yılın derin denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirirken, bu alanda tarihindeki en büyük keşfi de yaptı. Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz'da Tuna-1'de başladığı sondajda 320 milyar metreküplük gaz rezervine ulaşıldı.

Daha sonra 85 milyar metreküplük ilave rezervle keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi. Bu miktar "üretilebilir" rezerv olarak kayıtlara geçerken, Fatih sondaj gemisi Tuna-1 kuyusunun 3,8 kilometre kuzeybatısında bulunan Türkali-1 kuyusunda ilk değerleme sondajına başladı.

Fatih'in Türkiye'nin açık denizlerdeki ilk değerleme kuyusu Türkali-1'deki çalışmalarını yaklaşık 2 ay içinde bitirmesinin ardından, Kanuni sondaj gemisi de aynı kuyuda 2 ay sürmesi öngörülen ilk kuyu tamamlama işlemini gerçekleştirecek.

Türkiye'nin Karadeniz'deki faaliyetleri kapsamında yaklaşık 40 kuyu açılacak.