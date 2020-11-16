Gözler o açıklamada! Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak? Meclis'ten geçen Borç yapılandırma kanunu ile vergi affı olacak mı, faizler silinecek mi?

Vergi yapılandırma başvuruları için meraklı bekleyiş sürerken meclisten onay alan kanunun Resmi gazetede yayınlanması için binlerce vatandaş geri sayıma başladı. Gelen bilgiye göre; yapılandırmanın kapsamında başvuruların yıl sonuna kadar alınacak olması öngörülürken 31 Ağustos tarihinin ise yapılandırma için milat olarak kabul edileceği bildirildi. Peki, Vergi affı var mı, faizler silinecek mi? Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…
Binlerce borçlunun yüzünü güldürecek olan vergi borcu yapılandırma kanunu TBMM'den gelen son dakika haberi ile onay aldı. Meclis'te konuyla ilgili mesailer sürerken vatandaşlar başvuruların alınacağı tarihi merak ediyor. Öte yandan yapılandırmanın kapsamında yer alan borçların; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları olduğu ifade edildi…
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak.
Yararlanmak isteyenler başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecek.
Son dakika düzenlemesine göre vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in Ocak ayında, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de 2021 Şubat ayında ödenecek.
BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU NELERİ KAPSIYOR?
Vatandaşın ödemediği vergi borçları, emlak, motorlu taşıtlar vergileri, gençlerin öğrenim kredileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol geçiş cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, il özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.
TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidatları da yapılandırma kapsamında olacak.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.
Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak.
Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.
Yeni yasa ile yaklaşık 4 milyon kişinin toplam 500 milyar liralık borcu yapılandırılmış olacak. Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ödeme zorluğu çeken tüm vatandaşların nefes alması sağlanacak. Yasanın satır aralarından edinilen son dakika bilgilerinde vergiden trafik cezalarına, öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların 18'e kadar varan taksitlerle ödenebileceği görüldü.