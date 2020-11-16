Güncel altın fiyatlarında son dakika haberleri: 16 Kasım 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metalin önceki aylarda grafiğinde gözlemlenen yukarı yönlü hareketin yerini geçtiğimiz hafta ani inişler almıştı. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların ilgisi bu yatırım aracı yönünde artış gösterdi. Gün içerisinde "22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 16 KASIM ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR!

Son dönemin en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altının gram fiyatında yaşanan her türlü hareket vatandaşların gündeminde yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ani düşüşlerle beraber altına olan rağbet de arttı. Şimdilerde vatandaşlar canlı rakamları takip etmek üzere altın fiyatları arayışına çıktı…