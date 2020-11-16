İstanbul Havalimanı AOC yeni başkanı belli oldu

İstanbul Havalimanı AOC Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yapılan seçimle belli oldu.İstanbul Havalimanı Havayolu İşletmecileri Komitesi Airline Operators Committee (AOC) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yapılan seçimle belli oldu.



Yeni dönemde başkanlık görevine İngiliz Havayolu şirketi British Airways' ten İlker Bekler seçildi. İkinci başkanlık görevini ise HAVAŞ'tan Onur Şatır yürütecek.



Onur Hava Yolları'ndan Ayfer Çoban, Alman Havayolları Lufthansa'dan Birsen Yılmaz ve Katar Havayolları'ndan Seda Özbay ise yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler. Yeni yönetim seçimi sonrası görevine başladı.

İGA’ya uluslararası 5 sertifika

İstanbul Havalimanı "İGA İç Hatlar Lounge" yolculara hizmet vermeye başladı