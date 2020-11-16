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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI - Bugün 16 Kasım 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

- Bugün 16 Kasım 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberler… üzerinde gün içerisinde yaşanan ani iniş ve çıkışlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 500 TL'nin üzerinde gözlemlenen yatırım aracında önceki hafta gözlemlenen ani düşüş hali vatandaşları yeniden bu yatırım aracına yönelmesine neden oldu. Bu kapsamda canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 16.11.2020 07:42 Son Güncelleme: 16.11.2020 07:42 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları canlı gelişmeler: Bugün 16 Kasım 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metalin önceki aylarda grafiğinde gözlemlenen yukarı yönlü hareketin yerini geçtiğimiz hafta ani inişler almıştı. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların ilgisi bu yatırım aracı yönünde artış gösterdi. Gün içerisinde "22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 16 KASIM ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR!

Son dönemin en çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altının gram fiyatında yaşanan her türlü hareket vatandaşların gündeminde yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ani düşüşlerle beraber altına olan rağbet de arttı. Şimdilerde vatandaşlar canlı rakamları takip etmek üzere altın fiyatları arayışına çıktı…

Son dakika altın fiyatları canlı gelişmeler: Bugün 16 Kasım 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,6100

SATIŞ: 440,0000

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

Alış: 1.521,3000

Satış: 1.540,6000

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları canlı gelişmeler: Bugün 16 Kasım 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

Alış: 3.002,7900

Satış: 3.062,0900

CANLI TAM ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.117,0000

Satış: 3.164,0000

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Son dakika altın fiyatları canlı gelişmeler: Bugün 16 Kasım 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

Alış: 466,22

Satış: 466,33

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ÇEYREK ALTIN

Alış: 756,60

Satış: 767,80

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Son dakika altın fiyatları canlı gelişmeler: Bugün 16 Kasım 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 3.124,4000

Satış: 3.149,4000

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI - Bugün 16 Kasım 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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