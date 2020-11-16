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HABERLERİ | fiyatlarına büyük geldi: Pompaya yansıyacak!

haberleri... Araç sahiplerini sevindiren gelişme... fiyatlarına büyük geldiği duyuruldu. 'ten yapılan son dakika açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 32 kuruşluk pompaya yansıyacak şekilde indirim gerçekleştiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:19 Son Güncelleme: 16.11.2020 16:57 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ | Benzin fiyatlarına büyük indirim geldi: Pompaya yansıyacak!

Son dakika haberleri... EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 32 kuruş pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleştiği bildirildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı.

İSTANBUL'DA 6,61 LİRAYA ANKARA'DA 6,71 LİRAYA GERİLEYECEK

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,93 liradan 6,61 liraya, Ankara'da 7,03 liradan 6,71 liraya, İzmir'de ise 7,05 liradan 6,73 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

"DOLAR KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER BAZ ALINARAK AKARYAKIT FİYATLARI BELİRLENİYOR"

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ | Benzin fiyatlarına büyük indirim geldi: Pompaya yansıyacak!
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