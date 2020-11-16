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! fiyatlarına büyük geliyor!

haberi... fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş bekleniyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:18 Son Güncelleme: 16.11.2020 10:28 ABONE OL
SON DAKİKA! Benzin fiyatlarına büyük indirim geliyor!

Son dakika haberi... Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

"DOLAR KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER BAZ ALINARAK AKARYAKIT FİYATLARI BELİRLENİYOR"

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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