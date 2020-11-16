Uydular Türkiye Sigorta’ya emanet

Türkiye'nin 600 milyon dolar harcadığı uzaydaki gözleri olacak 5A ve 5B'nin uzayda garanti altına alınması amacıyla yürütülen sigortalama çalışmalarında sona gelindi. Edinilen bilgiye göre yarın Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen arasında bir protokol imzalanarak, her iki uydu Türkiye Sigorta güvencesi altına alınacak.Uyduların üretim aşamasından yörüngeye gittikten sonraki bir yıla kadar olan süreci üretici şirket tarafından sigortalanırken, sigorta poliçesinin sona ermesinin ardından yörünge faaliyetleri esnasında yaşanabilecek aksaklıklara yönelik hakları ise bu yıl ilk defa Türksat gibi bir Türkiye Varlık Fonu şirketi olan Türkiye Sigorta tarafından korunacak. Türkiye Sigorta'ya ayrıca aktif 3 haberleşme uydusu Türksat 3A, 4A ve 4B'nin sigorta poliçesi şartlarının Türkiye'de de geçerli olması ve poliçedeki tüm sigortacılara karşı tek muhataplık imkânı sağlanacak.Türksat 5A uydusu Space X firmasının ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden uzaya fırlatılacak. 5A uydusu ve 5B uydusu için şirkete yaklaşık 120 milyon dolar fırlatma bedeli ödenecek.Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacak. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi beklenirken, uydunun 2021 yılının ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor. Ayrıca elektrikli itki sistemi ile Türkiye derin uzay ve Mars görevleri için de kabiliyet kazanmış oldu.31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusunun manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. 10 kW faydalı yük gücü ile hizmete girdiğinde Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak.5B uydusunun ise Haziran 2021 gibi uzaya fırlatılması planlanırken, haberleşmede asıl fark 5B ile hissedilecek. Uydu fırlatıldığında Türkiye'nin haberleşme hızı oldukça artacak, internet hızı 56 gigabayta çıkacak. Türksat 5B haberleşme uydusu üzerinde planlanan Ka-band kapasitesiyle özellikle ticari gemiler ile hava yolları pazarına odaklanılacak.