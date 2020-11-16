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Yatırımcıya başkan güvencesi

Erdoğan’ın imzaladığı 2021 programına göre, yatırım süreçlerini etkileyen tüm maliyetler azaltılacak. Yerli ve yabancı yatırımcının hukuki açıdan tek bir endişesi kalmayacak

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
Yatırımcıya başkan güvencesi
İŞ ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik hukuki güvence, yeni teşvikler başta olmak üzere reform adımları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2021 ajandasındaki önemli başlıklar şöyle:
MALİYET AZALACAK: İş ve yatırım ortamını etkileyen bürokratik süreçler basitleştirilecek. Yatırım süreçlerini etkileyen maliyetler azaltılacak.
İZİNLER HIZLANACAK: Yerel yönetimlerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları basitleştirilecek. Zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak. E-belediye uygulaması yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlayacak.
HUKUKİ GÜVENCE: Aralık 2021 tarihine kadar yargıda teknolojik imkânlar önemli oranda artırılacak.
ARABULUCULUK YAYGINLAŞTIRILACAK: Arabuluculuk sistemi yaygınlaştırılarak uyuşmazlıklar daha kısa sürede çözülecek. İhtisas mahkemelerinde görev yapan hâkimlere imar, çevre, yatırım gibi konularda eğitim verilecek.
HARAÇ MEZAT SATIŞA SON: Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan yerler olmak üzere yaygınlaştırılacak. Sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak. İcra-iflas süreçlerindeki hata payı azaltılacak, haczedilen malın gerçek değerinde satılması sağlanacak.
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOSU: Yedieminlik müessesi ıslah edilecek. Lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilecek, tasfiye usulü yeniden düzenlenecek.
BEYANNAMELER SADECELEŞECEK: İş yapma kolaylığının artırılması için vergi beyannameleri gözden geçirilerek sadeleştirilecek. Serbest ticaret anlaşmaları cari dengenin sürdürülebilirliği gözetilerek tamamlanacak.

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Yatırımcıya başkan güvencesi
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