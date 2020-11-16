Yatırımcıya başkan güvencesi

İŞ ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik hukuki güvence, yeni teşvikler başta olmak üzere reform adımları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2021 ajandasındaki önemli başlıklar şöyle:İş ve yatırım ortamını etkileyen bürokratik süreçler basitleştirilecek. Yatırım süreçlerini etkileyen maliyetler azaltılacak.Yerel yönetimlerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları basitleştirilecek. Zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak. E-belediye uygulaması yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlayacak.Aralık 2021 tarihine kadar yargıda teknolojik imkânlar önemli oranda artırılacak.Arabuluculuk sistemi yaygınlaştırılarak uyuşmazlıklar daha kısa sürede çözülecek. İhtisas mahkemelerinde görev yapan hâkimlere imar, çevre, yatırım gibi konularda eğitim verilecek.Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan yerler olmak üzere yaygınlaştırılacak. Sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak. İcra-iflas süreçlerindeki hata payı azaltılacak, haczedilen malın gerçek değerinde satılması sağlanacak.Yedieminlik müessesi ıslah edilecek. Lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilecek, tasfiye usulü yeniden düzenlenecek.: İş yapma kolaylığının artırılması için vergi beyannameleri gözden geçirilerek sadeleştirilecek. Serbest ticaret anlaşmaları cari dengenin sürdürülebilirliği gözetilerek tamamlanacak.