2 milyarlık yatırımla millileştirme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sunan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı başlattıklarını belirterek, "Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla servo motorlar, CNC tezgâhları, eklemeli imalât makineleri gibi yüksek teknolojili ürünler artık yerli olarak üretilecek" dedi.Türkiye'nin Otomobili projesini halkın desteklediğini söyleyen Varank, "Fabrika, 18 ayda tamamlanacak ve araçlarımız 2022 yılının son çeyreğinde seri üretim bandından inecek" diye konuştu.2021'de Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri için kullanılacak bütçenin yüzde 400 arttığını vurgulayan Varank, geçen hafta yasalaşan borç yapılandırması ve esnek çalışma düzenlemesine göre, toplam 34 milyon liralık KOSGEB alacağının yeniden yapılandırıldığını da kaydetti.Türkiye'nin milli uzay programına ilişkin de bilgi veren Varank, "Yakında kamuoyuyla paylaşacağımız milli uzay programında uydulardan fırlatma sistemlerine uzaya erişimden altyapılara kadar somut ve iddiala projeler yer alıyor. Savunma saniyindeki benzer bir ekosistemi uzay sanayinde oluşturarak firmalarımızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız" dedi.Bakan Varank, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "17 proje başarıyla yürütülüyor, 4 aşı adayımızın klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz. Kovid- 19 ile mücadelede bilimsel alanda önemli gelişmeler kaydediyoruz."