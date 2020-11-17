Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği... Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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Altın fiyatlarında hareketliliği... Bugün 17 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

haberleri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Son dönemlerde sarı metalin ani düşüşü nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Grafiğin nasıl bir yön çizeceği merak edilirken canlı ve güncel rakamlar da tam bu noktada önem kazanıyor. Bu bağlamda; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:03 Son Güncelleme: 17.11.2020 10:04 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberi… canlı rakamlar sabah saatleri itibarıyla araştırılan önemli konular arasında yerini alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın markajında olan sarı metalin son dönemdeki grafiği bu noktada önem kazanırken alış ve satış fiyatları da merak edilir hale geldi. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz. İşte 17 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 17 KASIM 2020 SALI

En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Ani yükselen ya da ani düşen alış ve satış fiyatları nedeniyle ekonominin merkezinde yer alırken tam bu noktada da önem kazanıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 424,70

SATIŞ: 441,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.132,50

SATIŞ: 3.156,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.122,00

SATIŞ: 3.169,00

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Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.011,44

SATIŞ: 3.070,90

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.525,10

SATIŞ: 1.547,30

Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 762,60

SATIŞ: 776,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 468,58

SATIŞ: 468,82

Dijital müşteriye sanal asistan yanıt verecek
Dijital müşteriye sanal asistan yanıt verecek
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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği... Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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