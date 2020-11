Aydın-Denizli Otoyolu ile 614 milyonluk tasarruf

Aydın-Denizli Otoyolu için Denizli Salihağa Kavşağı'nda temel atma töreni düzenlendi. Kapıkule'den başlayıp Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını bağlayan Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla 2 saat 15 dakika olan seyahat süresi 1 saat 15 dakikaya düşecek. Otoyolun temel atma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek" dedi.







TURİZME DE KATKI SAĞLAYACAK

Denizli'nin, sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerin Aydın ile bu otoyol sayesinde buluşacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Ayrıca her iki ilimiz de ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden. Turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendi. Otoyol ağını Aydın ve Denizli üzerinden Antalya'ya kadar ulaştıracak çalışmalar neticesinde daha da güçlenecek. Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak." Projenin iki yıla bitirilmesnini hedeflendiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacak" diye konuştu.







LOJİSTİK SÜPER GÜCÜ OLMAMIZ AN MESELESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda 18 yıldır ülkenin ulaşımını şahlandırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'nde dairesel bir karayolu ağını tamamladıklarını ve 2022 yılı başında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de hizmete açacaklarını anımsattı. Karaismailoğlu, "Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu-batı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanımaktadır. Bölgede bir lojistik süper güç olma ve dünya ticaretine hükmeden bir konuma gelmemiz an meselesi" diye konuştu.

