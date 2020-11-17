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HABERİ: Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankalardan gelen güncel ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bu durum vatandaşların, bankaların kredi paketlerine yönelmesine neden oldu. Bu süreçte ise bankalar tarafından pek çok uygun kredi paketi vatandaşlara sunuldu ve sunulmaya devam ediyor. Bankalara gitmeden önce ise pek çok vatandaş kredi faiz oranları ile ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Peki, 17 Kasım bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ve haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:51 ABONE OL
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel , ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından araştırılırken, haberleri de gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere, koronavirüs ile birlikte gelen pandemi süreci, tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzluklara neden oldu. Bu durum ülkemizde de kredi paketlerine olan rağbeti arttırdı. Süreç boyunca özelikle kamu bankalarından pek çok uygun kredi paketleri geldi. Hali hazırda hala kredi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.35

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.44

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.40

Ev kredisi: 1.35

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.89

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.52

Konut kredisi: 1.30

Dijital müşteriye sanal asistan yanıt verecek
Dijital müşteriye sanal asistan yanıt verecek
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.37

Dijital müşteriye sanal asistan yanıt verecek
Dijital müşteriye sanal asistan yanıt verecek
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Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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