Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası PPK Kasım ayı toplantısından faiz artırımı kararı çıkacak mı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz toplantısı sonrasında alınacak kararlar piyasa gündemini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yıl içerisinde toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek olan Merkez Bankası, en son 22 Ekim'de toplanmıştı. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmesini beklemezken açıklanan sonuçlar piyasa gündeminde pozisyon alacak. En son Toplantının ardından Merkez Bankası, politika faizini 10.25'te sabit bırakmıştı. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2020 Merkez Bankası PPK Kasım ayı toplantısından faiz artırımı kararı çıkacak mı?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken gündemde sıklıkla merak edilen Merkez Bankası faiz toplantısı sonrası alınacak kararlar yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2020 takvimi için gözler Kasım ayı kararına çevrildi. Merkez Bankası, faiz kararını 19 Kasım Perşembe günü açıklayacak.