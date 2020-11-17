Rekor geliyor

Konut satışları 2020 yılını rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Dünyayı etkisine alan küresel salgın koronavirüs nedeniyle mart ayında düşüşe geçen satışlar, haziran-ağustos ayları arasında kamu bankaları tarafından başlatılan faiz indirimiyle toparlandı. Sektör temsilcilerine göre, faiz indirimi sona erince satış adetlerinde gerilemeler olsa da 10 ayda gelen toplam rakam rekora işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıklanan verilerine göre, Türkiye'de konut satışları ekimde yıllık bazda yüzde 16.3, aylık bazda da yüzde 12.5 azalarak 119 bin 574 oldu.



128 BİN EV SATILSA YETER

Ocak-ekimi kapsayan 10 aylık dönemde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyon 280 bin 852'ye ulaştı. Geçen yıl 12 aylık toplam satış adedi 1 milyon 348 bin 729'du. 10 ayda ulaşılan toplam konut satışı, bu yıl gelecek olan rekorun da habercisi oldu. Konut satışlarında geçen yılın geçilmesi için önümüzdeki ay 68 bin konut satılması yeterli olacak. Tarihi rekor olan 2017'deki 1 milyon 409 bin 314 konutun geçilmesi için ise iki ayda 128 bin konutun satılması gerekiyor.



SATIŞ 10 AYDA SIÇRADI

Kredili konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.3, bir önceki aya göre de yüzde 28 azalış göstererek 25 bin 566'ya düştü. Ocak-ekim döneminde ise kredili satışlarda büyük bir sıçrama yaşandı. 10 aylık toplam kredili satış yüzde 124.2 artarak 534 bin 246'ya ulaştı. 10 aylık rakamlara göre, kredili satışın toplam içindeki payı yüzde 41 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışı sayısı da, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.1 artarak 5 bin 258 oldu.



'AL İŞTAHI DEVAM EDİYOR'

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, ekimde konut satış rakamlarında düşüş görülse de vatandaşta al iştahının devam ettiğini söyledi. Elmas, "Ekimde yabancı alıcılara 5 bin 258 konut satışı gerçekleşti. Bu ekimde yaklaşık 800 milyon dolar döviz girdisi sağladığımızın da göstergesidir" dedi.

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, yüzde 1'in üstüne çıkan konut kredi faizlerine bağlı olarak ötelenen talebin arttığını belirterek, "Konut almak için beklemek yerine konut aldıktan sonra beklemek en doğru hareket olacaktır" diye konuştu.

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