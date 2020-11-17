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, ile ilgili tarihi gelişmeyi sosyal medya hesabından olarak duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada 3. ünitenin inşaatı için lisansın verildiğini belirterek, 2023'te ilk reaktör devreye alınacağını ifade etti. Bakanlık ayrıca, "Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak." mesajını paylaştı.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:43 Son Güncelleme: 17.11.2020 10:17 ABONE OL
SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Akkuyu NGS'de tarihi adım...

Son dakika haberi: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak." ifadeleri kullanıldı.

2023 YILINDA DEVREYE ALINACAK

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

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SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Akkuyu NGS'de tarihi adım...
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