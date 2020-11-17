Vergi affından son dakika: Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başladı mı? 2020 Borç yapılandırma başvuru ekranı

Son dakika haberler... Vergi yapılandırma kanunu ile beraber bir süredir binlerce vatandaşın beklediği süreç başladı. İnternet aracılığı ile alınacağı duyurulan başvurular için kişilerin e devlet şifresi veya bu sisteme üye olması gerekecek. Öte yandan vatandaşlar başvuruların ne zamana kadar devam edeceği gibi birçok konuda detayları merak ediyor. Bu kapsamda yeni düzenlemenin detayları Resmi gazete ile duyurulmuştu. Peki, Vergi borcu yapılandırma başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Borç yapılandırma başvuruları ne zamana kadar alınacak? İşte Vergi Borcu yapılandırma başvuru ekranı ve son dakika haberinin detayları…

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI MI?

Bir süredir Meclis'te mesai harcanan Borç yapılandırma kanunu kapsamında beklenen gün geldi. KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları gibi birçok borcu kapsayan bu yasayla beraber vatandaşlar kolaylıkla var olan bu borçlarının ödemelerini sağlayabilecek…