Vergi affından son dakika: Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başladı mı? 2020 Borç yapılandırma başvuru ekranı

Son dakika haberler... Vergi yapılandırma kanunu ile beraber bir süredir binlerce vatandaşın beklediği süreç başladı. İnternet aracılığı ile alınacağı duyurulan başvurular için kişilerin e devlet şifresi veya bu sisteme üye olması gerekecek. Öte yandan vatandaşlar başvuruların ne zamana kadar devam edeceği gibi birçok konuda detayları merak ediyor. Bu kapsamda yeni düzenlemenin detayları Resmi gazete ile duyurulmuştu. Peki, Vergi borcu yapılandırma başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Borç yapılandırma başvuruları ne zamana kadar alınacak? İşte Vergi Borcu yapılandırma başvuru ekranı ve son dakika haberinin detayları…
VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI MI?
Bir süredir Meclis'te mesai harcanan Borç yapılandırma kanunu kapsamında beklenen gün geldi. KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları gibi birçok borcu kapsayan bu yasayla beraber vatandaşlar kolaylıkla var olan bu borçlarının ödemelerini sağlayabilecek…
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
7256 sayılı kanun kapsamında borçlarında yapılandırma sürecine girebilecek olan vatandaşlar, bu işlemler için internet vergi dairesini kullanacak. Buraya giriş yapabilmek için üye olma ya da E-Devlet şifresini kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar, karşılarına çıkacak olan ekrandan işlemlerini gerçekleştirecek.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ekranda da yer alan sol menüdeki ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekecek. Burada 7256 sayılı kanun kapsamında ödeme işlemleri menüsüne giriş yapacak olan vatandaşlar, başvurularım ekranına tıklayarak ödeme planlarını seçtikten sonra işlemlerini gerçekleştirebilecek.
500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı milyonlarca kişi tarafından beklenen vergi ve prim yapılandırması resmen yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren internet üzerinden ya da vergi dairelerine gidilerek borçlar yapılandırılacak. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme resmen devreye girdi.
HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Faiz ödeme şartlarına göre yapılandırmaya eklenecek. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Böylece esnaf üye olduğu odalara borçlarını kolaylıkla ödeyebilecek.
Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak. Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak. 18 taksitte ödenecek olan yapılandırma 36 aya süreye yayılacak. Ödemeler 2 ayda bir gerçekleştirilecek.
İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ
Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.
1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.
KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ
Varlık barışı ile yurt dışından getirilecek altın ve dövizden vergi alınmayacak. Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi. Salgın nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı ise 3'ten 7'ye çıkarıldı.