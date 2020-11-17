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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA - Altın fiyatları düşer mi daha da yükselir mi? Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

- düşer mi daha da yükselir mi? Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberleri yakından takip ediliyor. Gün içerisinden sık sık araştırılan konular arasında yer alırken tam bu noktada canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın fiyatının 500 TL'nin altında kalması uzman yorumlarının da önemini vurguluyor. Sabah saatleri itibarıyla gündemdeki yerini korumaya devam eden altın fiyatları ne kadar oldu, düşecek mi daha da yükselecek mi? ? Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:00 Son Güncelleme: 17.11.2020 12:00 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER – Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberi… son gelişmeler, alış ve satış fiyatları yatırımcılar tarafından sık sık araştırılıyor. Özellikle günün her saati değişen grafiği nedeniyle araştırılırken canlı rakamlar da tam bu noktada önem kazanıyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sarı metal, Kasım ayının ortalarını yaşadığımız şu dönemde düşüşte. Peki; altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? ? Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 17 KASIM 2020 SALI

Altın fiyatları son dakika haberleri… Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA HABERLER – Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 424,70

SATIŞ: 441,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.132,50

SATIŞ: 3.156,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.122,00

SATIŞ: 3.169,00

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SON DAKİKA HABERLER – Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.011,44

SATIŞ: 3.070,90

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.525,10

SATIŞ: 1.547,30

GRAM ALTIN SADECE BİR KAÇ GÜNDE 80 LİRAYA YAKIN DÜŞTÜ: KAYIP YÜZDE 14'Ü AŞTI

Zaten düşüş eğilimi gösteren gram altındaki bu harekete dolar kurundaki sert düşüş hareketi eklenince gram altın aşağıda 458 liraya kadar çekildi. Böylece gram altındaki kayıp sadece birkaç günde yüzde 14'ü aşarak 80 liraya üzerine çıktı.

SON DAKİKA HABERLER – Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 762,60

SATIŞ: 776,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 468,58

SATIŞ: 468,82

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.

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SON DAKİKA - Altın fiyatları düşer mi daha da yükselir mi? Bugün 17 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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