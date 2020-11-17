SON DAKİKA! LPG otogazda 18 kuruşluk indirim

Son dakika haberi... Benzin fiyatlarında yaşanan 32 kuruşluk büyük indiriminin ardından, EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre, LPG otogazda 18 KRŞ/LT indirim gerçekleştiği duyuruldu. EPGİS, "Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" açıklamasını yaptı.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 17, 2020
17/11/2020 tarihinde geçerli olmak üzere
LPG otogaz'da 18 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.