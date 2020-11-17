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! otogazda 18 kuruşluk

haberi... fiyatlarında yaşanan 32 kuruşluk büyük indiriminin ardından, 'ten yapılan son dakika açıklamasına göre, otogazda 18 KRŞ/LT gerçekleştiği duyuruldu. EPGİS, "Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:40 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:45 ABONE OL
SON DAKİKA! LPG otogazda 18 kuruşluk indirim

Son dakika haberi... Benzin fiyatlarında yaşanan 32 kuruşluk büyük indiriminin ardından, EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre, LPG otogazda 18 KRŞ/LT indirim gerçekleştiği duyuruldu. EPGİS, "Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

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SON DAKİKA! LPG otogazda 18 kuruşluk indirim
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