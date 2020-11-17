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Sürdürülebilirlik endeksinde bir kez daha lider

Giriş Tarihi: 17.11.2020 ABONE OL
Sürdürülebilirlik endeksinde Arçelik bir kez daha lider
Arçelik, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, bu yıl 2'nci kez Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisinde 'Endüstri Lideri' seçildi. Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisine 4 sene üst üste girme başarısını sağlayan ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu. Şirketin endeksteki yerini değerlendiren Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Kurumsal sürdürülebilirlikte altın standardı temsil eden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bir kez daha sektör lideri seçilmemiz doğru yolda olduğumuzu gösteren önemli bir başarı" dedi.
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Sürdürülebilirlik endeksinde Arçelik bir kez daha lider
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