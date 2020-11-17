THY ile tüm Türkiye uçuşları 100 TL!

Türk Hava Yolları (THY) yurtiçi uçuşlarında başlattığı yeni kampanya ile 99.99 TL'ye uçuş imkanı sunuyor.



Kampanya 17 Kasım 2020 ve 18 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Ocak 2021 ve 28 Şubat 2021 arasında olan biletler için geçerli olacak.



Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli kampanya KKTC ve Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamayacak.



İşte kampanya şartları



-Kampanya Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Türk Hava Yolları'nın ortak uçuş yaptığı seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak .

-Seyahat çıkışında 22 Ocak 2021-8 Şubat 2021 tarihleri arası promosyon kapsamı dışında

-Kampanya kapsamında alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmeyecek

-Kampanya ücreti THY çağrı merkezi ve online kanallardan alınan biletler için geçerli olacak